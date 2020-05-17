В Италии зафиксирован минимум смертей от коронавируса с начала пандемии

В Италии за сутки зафиксировали 675 новых случаев коронавируса и 145 летальных исходов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные местной службы гражданской обороны.

Уточняется, что это наименьшие показатели с самого начала пандемии. Наибольшее число заболевших за сутки фиксировалось 21 марта — 6557 случаев.

За сутки от коронавируса вылечилось 2366 человек. Заражёнными остаются 68 351 человек.