В Ленобласти два ТЦ "Мега" закрылись после двух дней работы

Два торговых центра "Мега", открывшиеся под Санкт-Петербургом два дня назад, снова закрыли свои двери. Причиной стало несоблюдение в комплексах требований Роспотребнадзора, сообщает РБК.

Торговые центры "Мега-Парнас" и "Мега-Дыбенко" были открыты 15 мая по решению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Однако уже в субботу, 16 мая, местные власти приняли решение закрыть магазины с воскресенья.

Решение было принято из-за невозможности соблюдать требования безопасности посетителей и работников, предписанные Роспотребнадзором. В частности, как уточняет "Фонтанка", нарушения зафиксированы при учебной эвакуации: охранники отправляли покупателей на парковку или к входу в ТЦ, социальная дистанция между людьми не соблюдалась.

Губернатор подчеркнул в своём аккаунте в соцсети "Инстаграм", что торговые центры останутся закрытыми для покупателей ещё минимум две недели. По его словам, чтобы снова открыть магазины (и уже не закрывать в экстренном порядке), необходимо дождаться стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе.