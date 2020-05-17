"Иду на поправку". Заболевший коронавирусом протоиерей Смирнов рассказал о своём состоянии

Глава Патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов, ранее госпитализированный с коронавирусной инфекцией, рассказал в интервью ТАСС об улучшении своего самочувствия.

— Состояние моего здоровья значительно улучшилось. Я ещё нахожусь в больнице, но в обычной палате, — сказал он.

При этом протоиерей подчеркнул, что уже идёт на поправку: высокая температура, которая сопровождала его во время болезни, уже упала и нормализовалась.

Также священнослужитель передал слова благодарности всем, кто оказывал ему "молитвенную поддержку".

Напомним, что 8 мая протоиерей Димитрий Смирнов был госпитализирован с пневмонией с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией. Проведённый у него тест на CoViD-19 дал положительный результат.

Впоследствии в СМИ появилась информация, что состояние Смирнова серьёзно ухудшилось и его пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Однако эта информация так и не нашла подтверждения. Отметим, что священнослужитель входит в группу риска из-за своего возраста и перенесённой ранее операции.