В украинском учебнике по географии Галицию назвали родиной евреев и французов

В украинском учебнике по географии ученикам 9-го класса объяснили происхождение народов Европы. Внезапно выяснилось, что родиной евреев, французов и турок является Галиция, а белорусы генетически происходят не от славян, а от финно-угров и балтов. Это пособие рекомендовано Министерством образования и науки Украины, сообщают "Украинские новости".

— Расселились на восток и запад, север и юг. Древний язык индийцев санскрит близок к украинскому языку. И географические названия западных и южных стран и народов, такие как галилеянин, Галатея, Франция (Галлия), Галисия в Испании или Португалия (Порту-Галлия), возможно, указывают на то, что пращуры современных португальцев, испанцев, французов, евреев и турок могли прийти на эти земли с украинской Галичины, — говорится в учебнике.

Там также уточняется, что экономическое положение Украины объяснимо весьма неудачным соседством с отсталыми государствами, так как "ни одна из стран, непосредственно граничащих с Украиной, не характеризуется высоким уровнем развития".

При этом авторы приводят гипотезу, что украинцы — "славянизированные немцы", которые тоже являются "старейшей нацией на земле".