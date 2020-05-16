На Украине заявили, что йогурты "Агуша" и "Машенька" отравлены русским языком

Произведённые на Украине молочные продукты для детей с русскими названиями являются "ядом", который якобы отравляет ясное сознание жителей Незалежной. Об этом на своей странице в социальной сети "Фейсбук" заявила экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион.

По словам националистки, в одном из продуктовых магазинов её дочь увидела на прилавках йогурты "Агуша" и творожные десерты "Машенька", которые являются отравой для украинцев.

— Яд этот в названии продукта для детей — "Машенька", ниже ещё какое-то чудище "Агуша". Конечно, исключительно из-за этого мы никогда этой отравы киевского разлива не купим, — сказала Фарион.

Экс-депутат добавила, что с помощью этой продукции в подсознание детей и сознание их родителей "забрасывают чужие названия как основной языковой идентификатор".

Вспомнила в своём посте Фарион и украинского боксёра Александра Усика, который в марте этого года попросил беседовавшую с ним журналистку произносить его имя по-русски. По мнению националистки, это всё оттого, что его "с детства кормили такими ядовитыми продуктами".

В заключение она отметила, что на Украине по-русски называют себя лишь "манкурты, янычары, оборотни и идиоты". При этом в комментариях к публикации подавляющее большинство подписчиков с ней согласились, отметив, что Маша и Вася — это имена лишь для домашних питомцев и настоящий украинец никогда не произнесёт своё имя по-русски.