В Минкультуры предлагают снять ограничения с работы кинотеатров

Министерство культуры России совместно с крупнейшими киносетями страны обратилось в Роспотребнадзор с просьбой подготовить специальные рекомендации для работы кинотеатров после снятия ограничительных мер, которые были введены в связи с распространением коронавирусной инфекции в РФ. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе ведомства.

— Возобновление работы кинотеатров на территории России возможно только после снятия ограничительных санитарно-эпидемиологических мер. Минкультуры России совместно с крупнейшими кинотеатральными сетями обратилось в Роспотребнадзор с просьбой подготовить рекомендации по возобновлению работы кинотеатров, — отметили в Минкульте.

Однако, как заявили в пресс-службе министерства, решение о возобновлении работы кинотеатров принимают органы исполнительной власти российских регионов.

Кроме того, ведомство также направило письма в адрес руководства субъектов РФ с просьбой проинформировать о возможных сроках возобновления киносъёмочной деятельности на территории регионов. При этом они должны проходить в соответствии со всеми рекомендациями Роспотребнадзора.