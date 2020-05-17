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Самоизоляция с пользой. В Петербурге певец исполнил оперу на балконе

Музыкант присоединился к флешмобу Home_street_art.

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Видео © "Mash на Мойке"

В Санкт-Петербурге в одном из жилых домов на Новоизмайловском проспекте молодой человек решил зря не терять время на самоизоляции и исполнил известную оперу на балконе квартиры. Об этом сообщает "Mash на Мойке".

Оказалось, что мужчина является профессиональным оперным певцом. Его зовут Михаил Павлов. В ходе небольшого представления он исполнил композицию Сары Брайтман и Андреа Бочелли Time to say goodbye.

Таким образом, музыкант решил присоединиться к флешмобу Home_street_art, в котором творческие люди демонстрируют свои таланты, сидя из дома из-за ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции в России.

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