Самоизоляция с пользой. В Петербурге певец исполнил оперу на балконе

Видео © "Mash на Мойке"
В Санкт-Петербурге в одном из жилых домов на Новоизмайловском проспекте молодой человек решил зря не терять время на самоизоляции и исполнил известную оперу на балконе квартиры. Об этом сообщает "Mash на Мойке".
Оказалось, что мужчина является профессиональным оперным певцом. Его зовут Михаил Павлов. В ходе небольшого представления он исполнил композицию Сары Брайтман и Андреа Бочелли Time to say goodbye.
Таким образом, музыкант решил присоединиться к флешмобу Home_street_art, в котором творческие люди демонстрируют свои таланты, сидя из дома из-за ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции в России.