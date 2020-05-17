Балтийский флот должен получить новые корабли, вооружённые "Калибрами" и "Панцирями"

Балтийский флот в скором времени должен получить на вооружение шесть малых ракетных кораблей проекта 22 800 с крылатыми ракетами "Калибр". Кроме того, четыре из них также будут оснащены корабельными зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-М", испытания последнего должны пройти на малом ракетном корабле "Одинцово". Об этом рассказал главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.

— В ближнесрочной перспективе надводная составляющая Балтийского флота пополнится серией из шести малых ракетных кораблей проекта 22 800. Четыре из них будут нести на своём борту морской вариант комплекса "Панцирь". Первым таким кораблём станет малый ракетный корабль "Одинцово", на котором в ближайшее время пройдут испытания комплекса "Панцирь", — говорится в поздравлении моряков по случаю 317-й годовщины создания Балтийского флота.

Стоит отметить, что "Одинцово" — это уже третий корабль проекта 22 800, однако он стал первым корветом в серии, который получил морскую версию "Панциря".