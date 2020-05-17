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Общественный транспорт в Чечне возобновит работу 18 мая

Пассажиров будут пускать только в масках и при наличии пропуска.

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Фото © Instagram / cherhigov_mintrans

В Чечне общественный транспорт, работа которого была приостановлена две недели назад, утром в понедельник, 18 мая, вернётся на маршруты и будет осуществлять перевозки с соблюдением мер безопасности. Об этом сообщил министр транспорта и связи республики Рамзан Черхигов.

Начнёт работу общественный транспорт в Чеченской Республике. Это будет касаться как городских, так и пригородных маршрутов, — написал он на своей странице в "Инстаграме".

Министр уточнил, что для посадки на маршрут пассажиры обязательно должны быть в защитной маске, а также иметь при себе пропуск или рабочее удостоверение. В противном случае в поездке будет отказано. По его словам, весь автопарк, обслуживающий жителей республики, ежедневно проходит дезинфекцию.

Ранее Лайф сообщал, что глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о начале первого этапа снятия ограничений, которые были введены в регионе из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Он предусматривает возобновление работы небольших СТО, автомоек, заправок и магазинов непродовольственных товаров, при этом режим самоизоляции в республике по-прежнему действует.

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