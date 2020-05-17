Общественный транспорт в Чечне возобновит работу 18 мая

В Чечне общественный транспорт, работа которого была приостановлена две недели назад, утром в понедельник, 18 мая, вернётся на маршруты и будет осуществлять перевозки с соблюдением мер безопасности. Об этом сообщил министр транспорта и связи республики Рамзан Черхигов.

— Начнёт работу общественный транспорт в Чеченской Республике. Это будет касаться как городских, так и пригородных маршрутов, — написал он на своей странице в "Инстаграме".

Министр уточнил, что для посадки на маршрут пассажиры обязательно должны быть в защитной маске, а также иметь при себе пропуск или рабочее удостоверение. В противном случае в поездке будет отказано. По его словам, весь автопарк, обслуживающий жителей республики, ежедневно проходит дезинфекцию.