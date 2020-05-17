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Мэры украинских городов планируют создать новую политическую партию

Она может появиться перед ближайшими местными выборами в стране.

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Фото © ТАСС / Zuma

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что ведутся переговоры с главой города Днепра (ранее — Днепропетровск) Борисом Филатовым о создании новой политической силы на Украине. Об этом градоначальник столицы заявил в эфире телеканала ICTV.

По словам Кличко, новая партия может появиться перед выборами в местные органы власти, которые намечены на 25 октября 2020 года. Предварительное её название — "Партия мэров".

Да, мы действительно общаемся с мэрами других городов, понимая, что местное самоуправление на сегодняшний день нужно защищать, нужно отстаивать интересы общин, и мы рассматриваем сейчас разные варианты, каким образом мы смогли бы представить эту политическую силу, — рассказал мэр Киева.

Борис Филатов также подтвердил факт переговоров по созданию новой партии. По словам мэра Днепра, около 30% жителей Украины разочаровались в тех партиях, которые есть в стране на данный момент. Он также добавил, что новая политсила будет защищать права местного самоуправления.

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