Хит группы ABBA стал "величайшей песней Евровидения"

В ходе голосования, состоявшегося во время трансляции "специального" Евровидения–2020, зрители выбрали величайшую песню в истории конкурса, которой стал хит Waterloo шведской группы ABBA. Об этом сообщает BBC News.

Отмечается, что музыкальный коллектив с данной композицией стали победителями конкурса в далёком 1974 году и фактически с этого момента начался взлёт их популярности. Трек возглавил музыкальные чарты ряда стран и разошёлся тиражом в шесть миллионов копий по всему миру. Конкуренцию шведскому квартету составляли другие победители конкурса прошлых лет.