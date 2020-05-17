Учёные создали искусственную модель коронавируса

Международная группа учёных во главе с Винет Меначери сумела в лабораторных условиях создать искусственного клона виновника нынешнего коронавируса SARS-CoV-2. Результаты их работы опубликованы в научном журнале Cell.
Отмечается, что открытие полностью проявляет те же свойства, что и природный коронавирус. За образец учёные взяли штамм вируса, выделенный из мазка первого заразившегося CoViD-19 в США.
Благодаря открытию станет возможным опробование и дальнейшее создание высокоэффективных лекарств против коронавируса. Кроме этого, учёные изучат вирусную репликацию и способность к заражению.
При этом опрошенные "Известиями" учёные придерживаются разных точек зрения относительно открытия. В частности, заведующая лабораторией анализа генома Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН Светлана Боринская считает, что, несмотря на появление искусственного коронавируса, предугадать его поведение невозможно.
Другие же эксперты выразили мнение, что работать с вирусами при помощи геномной инженерии становится легче, а в этой области остаётся всё меньше тёмных пятен.