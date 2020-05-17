Учёные создали искусственную модель коронавируса

Международная группа учёных во главе с Винет Меначери сумела в лабораторных условиях создать искусственного клона виновника нынешнего коронавируса SARS-CoV-2. Результаты их работы опубликованы в научном журнале Cell.

Отмечается, что открытие полностью проявляет те же свойства, что и природный коронавирус. За образец учёные взяли штамм вируса, выделенный из мазка первого заразившегося CoViD-19 в США.

Благодаря открытию станет возможным опробование и дальнейшее создание высокоэффективных лекарств против коронавируса. Кроме этого, учёные изучат вирусную репликацию и способность к заражению.

При этом опрошенные "Известиями" учёные придерживаются разных точек зрения относительно открытия. В частности, заведующая лабораторией анализа генома Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН Светлана Боринская считает, что, несмотря на появление искусственного коронавируса, предугадать его поведение невозможно.