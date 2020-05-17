Российский боец уверен, что Макгрегор победит Хабиба в случае их реванша

Боец смешанных единоборств Артём Лобов уверен, что если состоится бой-реванш между Конором Макгрегором и чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым, то ирландец выиграет его. Об этом он рассказал в интервью газете "Спорт-Экспресс".

— Просто нужна правильная подготовка. У Конора ведь был двухлетний простой в ММА, а последний бой (до поединка с Хабибом) — вообще боксёрский. Никакой подготовки, — приводит его слова издание.

Лобов отмечает, что перед поражением в 2018 году у Макгрегора были именно проблемы с подготовкой к бою, поскольку он был очень занят развитием своего алкогольного бренда, линии одежды и семейными хлопотами. Сыграло свою роль и то, что он тогда не воспринял Хабиба всерьёз. Даже учитывая всё это, ирландец смог проявить себя в матче.

— В общем, не то что у Конора есть шансы, но я уверен в его победе, если подготовка будет правильной, — заключил Лобов.

По его словам, экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Макгрегор в октябре 2018 года после длительной паузы не стал уходить от боя с россиянином, поскольку отказываться от боёв не в его правилах, он ни разу не делал так за свою карьеру.