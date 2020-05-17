В США мошенники украли пособия по безработице на сотни миллионов долларов

В Соединённых Штатах действует организованная группа мошенников, которой удалось похитить сотни миллионов долларов путём фальсификации обращений на предоставление пособия по безработице в семи штатах страны. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на Секретную службу США и представителей органов местной власти.

В материале говорится, что преступники, воспользовавшись большой загруженностью американских чиновников в связи с пандемией коронавируса, оформили запросы на получение пособия по безработице от лица трудоустроенных людей. Сообщается, что личные персональные данные, включая адреса, телефоны, номера карточек социального страхования и банковских карт, были похищены хакерами и перекуплены до начала эпидемии. Денежные средства перечислялись на банковские счета, указанные в фальшивых запросах о предоставлении пособия.

Власти штата Вашингтон, где также действовали злоумышленники, только недавно заметили это после того, как простые граждане начали звонить властям с вопросом, почему им по электронной почте пришло подтверждение о начислении пособия, в котором они не нуждаются.

В публикации говорится, что, вероятно, действовала нигерийская преступная группировка. Специальный агент Секретной службы США Рой Дотсон подтвердил американскому изданию, что такое расследование действительно идёт, однако виновные пока не найдены.