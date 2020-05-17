В США мошенники украли пособия по безработице на сотни миллионов долларов

В Соединённых Штатах действует организованная группа мошенников, которой удалось похитить сотни миллионов долларов путём фальсификации обращений на предоставление пособия по безработице в семи штатах страны. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на Секретную службу США и представителей органов местной власти.
В материале говорится, что преступники, воспользовавшись большой загруженностью американских чиновников в связи с пандемией коронавируса, оформили запросы на получение пособия по безработице от лица трудоустроенных людей. Сообщается, что личные персональные данные, включая адреса, телефоны, номера карточек социального страхования и банковских карт, были похищены хакерами и перекуплены до начала эпидемии. Денежные средства перечислялись на банковские счета, указанные в фальшивых запросах о предоставлении пособия.
Власти штата Вашингтон, где также действовали злоумышленники, только недавно заметили это после того, как простые граждане начали звонить властям с вопросом, почему им по электронной почте пришло подтверждение о начислении пособия, в котором они не нуждаются.
В публикации говорится, что, вероятно, действовала нигерийская преступная группировка. Специальный агент Секретной службы США Рой Дотсон подтвердил американскому изданию, что такое расследование действительно идёт, однако виновные пока не найдены.
Министерство труда США ранее заявляло, что в апреле уровень безработицы в стране вырос до рекордных 14,7%.