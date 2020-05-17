Фотограф из Уфы погибла на фотосессии в Дубае

В Арабских Эмиратах трагически погибла уфимский фотограф Юлия Хабибуллина во время утренней фотосессии на скале. О случившемся журналистам рассказали друзья девушки, передаёт портал Ufa1.ru.

По словам её знакомой Натальи, Юлия хотела сделать кадры рассвета, поэтому они все вместе и отправились к скале. Утром они забрались на вершину скалы и после того, как девушка сделала снимки, она попросила сфотографировать также и её саму у края обрыва.

— Я сделала фотографии с одной стороны горы, потом Юлия захотела сфотографироваться с другой стороны. Она подошла к краю скалы, стала садиться на корточки, потеряла равновесие и упала вниз со скалы с высоты около десяти метров, — рассказал она.

Один из членов группы после этого спустился к пострадавшей и вызвал службу спасения. Специалист по телефону проинструктировал, как сделать искусственное дыхание и массаж сердца, поскольку у девушки не прощупывался пульс. Пока карета скорой помощи добиралась до места, четверо друзей девушки, сменяя друг друга, более часа пытались оказать ей помощь.