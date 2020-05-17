Экс-мэр Твери был вынужден "раздавать" пропуска жителям другого города из-за ошибки помощника "Алиса"

Бывший глава Твери Валерий Павлов рассказал, как голосовой помощник "Алиса", который был разработан компанией "Яндекс", перепутал его личный номер с телефоном Администрации города Конакова. Об этом экс-мэр написал на своей странице в "Фейсбуке".
По его словам, жители начали звонить, желая задать вопрос сотрудникам городской администрации. Впервые с этим вопросом Павлов столкнулся примерно три-четыре месяца назад, эта ошибка его не так сильно беспокоила.
Однако после введения в городе пропускного режима в связи с распространением коронавирусной инфекции количество звонков резко увеличилось.
— Мой телефон разрывался от звонков возмущённых граждан с требованиями выдать пропуск или пропустить в город! Звонки были и днём, и ночью! Каждый день раздаётся от 15 до 28 звонков! — отметил бывший глава Твери.
Павлов добавил, что люди, звонившие на его номер, обращались за помощью именно к "Алисе". Он и сам решил провести эксперимент, попытавшись через виртуального помощника узнать номер Администрации города Конакова. В ответ он также получил свой личный номер. Экс-мэр обращался в "Яндекс" с просьбой изменить телефон, однако ответа пока не получил.
Валерий Павлов также рассказал, что большинство звонков было от граждан, которые хотели узнать, как проехать в Конаково. В ответ на это бывший глава Твери предлагал им сослаться на "этот номер" и давал устные разрешения на въезд. Он отметил, что "народ в Конаково успешно попадал, так как несколько человек перезвонили ему со словами благодарности".