Экс-мэр Твери был вынужден "раздавать" пропуска жителям другого города из-за ошибки помощника "Алиса"

Бывший глава Твери Валерий Павлов рассказал, как голосовой помощник "Алиса", который был разработан компанией "Яндекс", перепутал его личный номер с телефоном Администрации города Конакова. Об этом экс-мэр написал на своей странице в "Фейсбуке".

По его словам, жители начали звонить, желая задать вопрос сотрудникам городской администрации. Впервые с этим вопросом Павлов столкнулся примерно три-четыре месяца назад, эта ошибка его не так сильно беспокоила.

Однако после введения в городе пропускного режима в связи с распространением коронавирусной инфекции количество звонков резко увеличилось.

— Мой телефон разрывался от звонков возмущённых граждан с требованиями выдать пропуск или пропустить в город! Звонки были и днём, и ночью! Каждый день раздаётся от 15 до 28 звонков! — отметил бывший глава Твери.

Павлов добавил, что люди, звонившие на его номер, обращались за помощью именно к "Алисе". Он и сам решил провести эксперимент, попытавшись через виртуального помощника узнать номер Администрации города Конакова. В ответ он также получил свой личный номер. Экс-мэр обращался в "Яндекс" с просьбой изменить телефон, однако ответа пока не получил.