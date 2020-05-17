В семи городах России стал чище воздух из-за самоизоляции

Сразу в семи городах России улучшилось качество воздуха во время периода самоизоляции. Такие данные приводит Росприроднадзор со ссылкой на результаты собственных проверок.

Анализ проводился в 12 городах — участниках проекта "Чистый воздух". Так, в Магнитогорске, Медногорске и Норильске удалось добиться улучшений благодаря снижению выбросов загрязняющих веществ от транспорта, объектов энергетики и предприятий.

В Череповце показатели стали лучше благодаря снижению выбросов от предприятий. В Братске же этого добились за счёт снижения транспортных потоков, а в Липецке, несмотря на улучшения, наблюдается существенный вклад в экологию города со стороны предприятий. В Чите эксперты также зафиксировали улучшение качества воздуха, но нашли в нём вредные вещества.