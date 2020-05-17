На Украине призвали "переосновать" и переименовать страну в Русь

Известный на Украине адвокат Андрей Федур заявил, что поддерживает идею "переоснования" Незалежной и последующего переименования её в Русь, поскольку видит в этом выход из сложившейся в стране ситуации. Об этом он написал в своём профиле в "Фейсбуке".

По его словам, в стенах Верховной рады происходят необъяснимые события, которые он называет балом Сатаны. Адвокат уверен, что люди туда входящие, могут потерять не только материальные вещи, но и души. В пример он приводит президента Украины Владимира Зеленского, который обещал перемены и переезд органов власти в новое здание, но после посещения парламента не сделал этого до сих пор.

— Ещё год назад нынешний гетман, будучи ребёнком почти непорочного политического зачатия, хотел изменить всё, даже место своего дворца. Но, посетив бал Сатаны, он не нашёл ничего лучше, чем Музей Ленина, тот сегодня назван "Украинский дом". Но какая-то высшая сила его к Ленину не отпустила, — написал Федур.

Он уверен, что нынешний глава государства обречён продолжать "этот адский круг", пока не разорвёт его. Адвокат заявляет о признании правоты тех, кто хочет вновь учредить украинское государство, чтобы создать "настоящее" под названием Русь.