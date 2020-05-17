Кроссовки Майкла Джордана ушли с аукциона за 560 тысяч долларов

Игровые кроссовки легендарного американского баскетболиста Майкла Джордана были проданы на аукционе в Нью-Йорке за 560 тысяч долларов. Об этом говорится на официальном сайте аукционного дома Сотбис.

Сообщается, что торги начались ещё 8 мая и завершились 17 мая. Цена за данный лот превысила ожидание организаторов аукциона в четыре раза. Они планировали их продать за 100–150 тысяч долларов.

На сайте говорится, что кроссовки Air Jordan 1 фирмы Nike выполнены в цветах баскетбольного клуба "Чикаго", за который выступал Джордан.