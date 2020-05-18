Госдума в мае рассмотрит законопроект о сборе подписей для выборов через "Госуслуги"

Отмечается, что предлагаемые меры могут усилить легитимность и конкурентность избирательного процесса.

Депутаты Госдумы в мае рассмотрят законопроект о внедрении метода электронного сбора подписей для выборов глав регионов. Предполагается, что для этого будет задействован портал "Госуслуги". Об этом сообщают "Известия".

По словам парламентария Алексея Диденко, нововведение позволит отказаться от процесса нотариальной заверки подписей и будет проходить дистанционно, что намного удобнее.

Отмечается, что предлагаемая мера может усилить легитимность и конкурентность избирательного процесса. Также эксперты обратили внимание на наличие регионов, где физически сложно объехать все населённые пункты.

Авторы инициативы также предлагают разрешить регистрацию участников выборов через "Госуслуги".

— Для кандидатов это станет возможностью без проблем подать документы. Данные формируются самостоятельно — не будет необходимости копировать документы, переписывать от руки какие-то заявления, — отметил Диденко.