В Подмосковье увеличилась смертность от болезней органов дыхания

В Московской области в период с января по март текущего года увеличилась смертность от болезней органов дыхания в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в интервью "Коммерсанту" рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

— Если брать данные официальной статистики Росстата, то за январь — март у нас она выросла. От болезней органов дыхания умерло на 98 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года, — отметила Стригункова.