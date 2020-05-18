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"Очень хорошие новости". Трамп заявил о снижении случаев коронавируса в США

Правда, такая тенденция наблюдается не во всех штатах страны.

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Фото © Flickr / Gage Skidmore

Президент США Дональд Трамп у себя в "Твиттере" заявил, что в стране сокращается количество случаев заражения CoViD-19.

Число заражений коронавирусом сильно снижается на всей территории Соединённых Штатов, за несколькими исключениями. Действительно, это очень хорошие новости, — отметил Трамп.

Ранее действия нынешнего руководства США раскритиковал экс-президент страны Барак Обама. По его мнению, власти не осознают, что они делают.

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