"Очень хорошие новости". Трамп заявил о снижении случаев коронавируса в США

Президент США Дональд Трамп у себя в "Твиттере" заявил, что в стране сокращается количество случаев заражения CoViD-19.

The number of Coronavirus cases is strongly trending downward throughout the United States, with few exceptions. Very good news, indeed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 17, 2020

— Число заражений коронавирусом сильно снижается на всей территории Соединённых Штатов, за несколькими исключениями. Действительно, это очень хорошие новости, — отметил Трамп.