Страховые не лечат коронавирус по ДМС. Всё бесплатно или это сверхприбыль на CoViD-19?

Многие инфицированные китайским коронавирусом оказались в сложной ситуации вдвойне: в диагнозе CoViD-19 и так мало приятного, но, как выяснилось, ещё и много лет оплачиваемое добровольное медицинское страхование в этом случае не работает (никаких дополнительных услуг или отдельных палат не предоставляется). Лечиться от страшной болезни можно только на общих условиях, по ОМС. Законно ли это?

Увы. Но, согласно постановлению Правительства РФ от 31.01.2020 № 66, коронавирусная пневмония (CoViD-19) внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. А это значит, что всё, что касается порядка организации работы любых медицинских учреждений, включая диагностику и лечение коронавирусной пневмонии, находится под непосредственным контролем органов государственной власти РФ и регламентировано в официальных документах, изданных Минздравом РФ (приказ № 198н) и департаментами здравоохранения субъектов РФ. Поэтому такое опасное для окружающих лечение не покрывается стандартными полисами добровольного медицинского страхования.

"Корона" — только бесплатно

Согласно официальным документам, граждане Российской Федерации имеют право на бесплатное лечение инфекции (201-9-nCoV) в государственных лечебных учреждениях. При этом и диагностика, и лечение от коронавируса полностью покрываются полисом обязательного медицинского страхования (ОМС) и в соответствии со ст. 11 закона № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" медицинская организация не может отказать пациенту в экстренной помощи, даже если он пришёл сам или его привезли родственники.

В случае если болезнь протекает в лёгкой форме, заболевший может находиться вне стационара, но с обязательной изоляцией по месту своего жительства. Наблюдением за ним и лечением должны заниматься врачи той поликлиники, к которой он прикреплён по полису ОМС, это установлено постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 432 "Об особенностях реализации базовой программы обязательного медицинского страхования в условиях возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией".

Получается, что в случае заражения коронавирусной пневмонией лечение тех, кто приобрёл полис ДМС, фактически всё равно будет покрываться из средств ОМС. Более того, даже если сдать анализы на наличие CoViD-19 в рамках ДМС, подтверждение диагноза может быть организовано только по государственной программе и только в рамках ОМС. При этом в случае выявления вируса лечиться придётся строго под контролем государства в определённых медучреждениях.

За деньги — только консультации

Однако страховые компании активно стали предлагать новые страховые продукты, в названии которых фигурирует коронавирус. От чего же защищает такая страховка и как она работает?

Например, страховые предложения "Коронавирус.Нет" от СК "Альфа-Страхование", "Стопкоронавирус" от СК "Ингосстрах-жизнь" и "Антивирус. Семья под защитой" от СК "Согласие" практически идентичны, за исключением объёма дистанционных консультационных услуг. Если внимательно изучить условия этих продуктов, становится ясно, что эти компании предлагают новую обёртку для продажи своих традиционных полисов страхования жизни, просто добавив в них формулировку: "Смерть в результате инфекционного заболевания". И, конечно, никакого лечения от коронавируса получить по данной страховке не удастся.

А вот в случае смерти застрахованного по таким программам эти компании обещают заплатить по своим тарифам. Если, конечно, докажете, что всё произошло в результате прямого действия коронавирусной инфекции, а не из-за осложнения после перенесённого заболевания, например.