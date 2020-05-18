Свыше 4,7 миллиона человек заболели коронавирусом по всему миру

Общее число подтверждённых случаев коронавирусной инфекции по всему миру превысило 4,7 миллиона человек, а количество излечившихся достигло 1,7 миллиона. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса в США, ведущий подсчёты федеральных и местных властей, а также иных источников.

По его данным, по состоянию на 03:00 мск на планете заболели коронавирусом 4 708 415 человек, из которых 315 023 скончались от заболевания. Наибольшее количество выявленных случаев приходится на США — более 1,4 миллиона инфицированных и более 89 тысяч погибших.

На втором месте по числу подтверждённых случаев идёт Россия — 281 752, при этом уровень смертности в стране остаётся на самом низком уровне с самого начала вспышки заболевания — 2631. Данный факт был отмечен западными СМИ, которые ожидаемо оказались этим недовольны и потом были вынуждены менять заголовки своих статей о смертности от коронавирусной инфекции в России.

На третьем месте по числу заболевших идёт Великобритания — 244 995 человек. К настоящему моменту в стране от осложнений, вызванных инфекцией, погибло 34 716.