Успенская рассказала о гибели близких от коронавирусной инфекции

Популярная российская певица Любовь Успенская рассказала своим подписчикам в "Инстаграме", что её близкие, живущие в другой стране, погибли после того, как заболели коронавирусной инфекцией.

— Пожалуйста, не подумайте, что это паника или развод. Это страшно. <...> Я сегодня узнала о смерти моих близких за границей, о болезни людей, с которыми я полгода назад вместе веселилась, гуляла, — сказала она.

По словам певицы, угроза, с которой сегодня столкнулось человечество, — это не шутка, если кто-то думает, что всё это "ерунда", то он ошибается.