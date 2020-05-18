На Камчатке мужчина получил условный срок за призывы к убийству сотрудников Росгвардии

Житель Петропавловска-Камчатского получил два года условно за сообщения с призывом к убийству сотрудников Росгвардии. Об этом сообщили в региональном Управлении ФСБ РФ, передаёт ТАСС.
Правоохранительные органы установили, что в июле прошлого года мужчина разместил в Интернете публичные призывы к совершению преступлений в отношении сотрудников Росгвардии.
Была проведена психолого-лингвистическая экспертиза, которая подтвердила, что в сообщениях жителя города содержится побуждение к насильственным действиям по мотиву ненависти и вражды против лиц по признаку их отношения к отдельной социальной группе.
— Петропавловск-Камчатский городской суд признал горожанина виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершённые с использованием сети Интернет). Он приговорил его к лишению свободы сроком на два года условно с испытательным сроком три года, — говорится в сообщении.
Сообщается также, что осуждённый подал апелляцию, которую частично удовлетворил Камчатский краевой суд, сократив испытательный срок до двух лет.
Ранее данный гражданин уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности по статье 132 (насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении заведомо несовершеннолетнего), статье 105 (убийство), статье 158 (кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину), статье 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).