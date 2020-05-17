Живущий на Украине российский юморист отказался отвечать на вопрос про Крым

Известный российский юморист Сергей Писаренко, который в данный момент живёт на Украине, заявил, что не собирается обсуждать политические темы. Об этом он сказал в ходе интервью украинскому журналисту, отвечая на вопрос о присоединении Крыма к России. Видео было опубликовано на канале ISLND TV в "Ютубе".

— Я приехал сюда разговаривать о творчестве, а вы уже начинаете чёрт-те куда, — сказал комик, предложив прекратить интервью.

В ходе общения Писаренко отмечал, что живёт в Киеве и снимается в украинской юмористической программе "Дизель шоу". По его словам, родители юмориста и дочь остались в России, куда он часто приезжает. Писаренко добавил, что о получении украинского паспорта он пока не думает.

Кроме того, как отметил юморист, обычные жители Украины и России продолжают общаться, даже несмотря на напряжённые отношения между двумя странами.

— В какой-то момент устанет кто-то где-то ссорить нас, и мы продолжим друг другу жать руки, — подчеркнул артист.