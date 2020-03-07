В Росгвардии предложили не выдавать оружие тем, кто садился за руль пьяным

В Росгвардии предложили отказывать в выдаче лицензии на оружие тем, кто был оштрафован за езду в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, лицензию не получат осуждённые два или более раза за совершение преступления, а также те граждане, в отношении которых осуществляется уголовное преследование. Об этом заявил директор Федеральной службы войск национальной гвардии генерал армии Виктор Золотов в интервью "Российской газете".

Но при этом планируется ввести послабление для тех, кто был на службе. Например, освободить военных пенсионеров от прохождения периодической проверки знания правил безопасного обращения с оружием.

Ранее Лайф сообщал, что в России планируют перейти на электронный документооборот при выдаче разрешения на пользование оружием. Все данные об участниках оборота оружия объединят в единую электронную систему. Оружейные заводы, продавцы и владельцы оружия также будут взаимодействовать в электронной форме. Соответственно, и лицензию, и разрешение выдадут в электронном виде. Цифровую платформу создадут в течение двух лет.