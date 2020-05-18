В США рассказали о новом "морском монстре" из России

В материале говорится о том, что начало использования военного судна на динамической воздушной подушке запланировано на 2020 год. Кроме того, A-050 станет развитием экспериментального "Каспийского монстра", который послужил основой для советского экраноплана-ракетоносца "Лунь".

Американское издание также пишет, что A-050 может перемещаться со скоростью до 480 километров в час, причём не только по воде, но и по льду или ровной степи. Кроме того, судно, которое весит 50 тонн, способно преодолевать пять тысяч километров, переносить около девяти тонн грузов, а также брать на борт примерно 100 человек. Предполагается, что на данный экраноплан могут быть установлены сверхзвуковые ракеты наподобие индийско-российских PJ-10 BrahMos.