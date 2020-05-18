В самом северном городе России зафиксировали вспышку пневмонии

В городе Певеке, который находится в Чукотском автономном округе и является самым северным в России, обнаружена вспышка внебольничной пневмонии. Шесть пациентов уже перевезли в Анадырь. Об этом на своей странице в "Инстаграме" написал губернатор Чукотки Роман Копин.

— В Певеке произошла вспышка внебольничных пневмоний — мы доставили шесть человек санитарным рейсом в Анадырь. Один человек с подтверждённым диагнозом CoViD-19 находится в больнице посёлка Угольные Копи. Остальные пациенты с коронавирусом получают необходимое лечение в инфекционном отделении Чукотской областной больницы, — рассказал глава региона.

По словам Копина, на Чукотке за неделю выявили 25 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, при этом с начала эпидемии выздоровело 24 инфицированных. В данный момент в госпитале находится четыре человека с подтверждённым диагнозом, один из них подключён к аппарату ИВЛ.