В Канаде разбился самолёт пилотажной группы ВВС, один человек погиб — видео

#Canada #CT114 #Crash

A #Canadair CT-114 #Tutor aircraft belonging to the #Snowbirds acrobatics group has crashed during a display in British Columbia. The pilot ejected but his condition hasn't been reported yet pic.twitter.com/xV2gJ4MJZa — Tony (@Cyberspec1) May 17, 2020

В канадской провинции Британская Колумбия разбился самолёт CT-114 пилотажной группы Snowbirds ("Снегири"). Инцидент произошёл вскоре после взлёта с аэродрома неподалёку от города Камлупс. Об этом сообщает пресс-служба ВВС Канады.

— С тяжёлым сердцем мы объявляем, что один из членов экипажа Canadian Forces Snowbirds погиб, а второй получил серьёзные травмы, — говорится в сообщении.

По данным ВВС, полученные вторым пилотом травмы не представляют угрозы его жизни. Представители командования уже вышли на связь с его родственниками.

Фото © Twitter / Steve Delaney

Как рассказали очевидцы события, самолёт начал падать на землю буквально сразу после того, как поднялся в воздух, и рухнул на территорию жилого дома. Никто из жильцов не пострадал.