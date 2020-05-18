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В Канаде разбился самолёт пилотажной группы ВВС, один человек погиб — видео

Второй пилот успел катапультироваться и выжил.

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В канадской провинции Британская Колумбия разбился самолёт CT-114 пилотажной группы Snowbirds ("Снегири"). Инцидент произошёл вскоре после взлёта с аэродрома неподалёку от города Камлупс. Об этом сообщает пресс-служба ВВС Канады.

С тяжёлым сердцем мы объявляем, что один из членов экипажа Canadian Forces Snowbirds погиб, а второй получил серьёзные травмы, — говорится в сообщении.

По данным ВВС, полученные вторым пилотом травмы не представляют угрозы его жизни. Представители командования уже вышли на связь с его родственниками.

Фото © Twitter / Steve Delaney

Как рассказали очевидцы события, самолёт начал падать на землю буквально сразу после того, как поднялся в воздух, и рухнул на территорию жилого дома. Никто из жильцов не пострадал.

Ранее Лайф сообщал, что на Украине два человека погибли при крушении четырёхместного самолёта.

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