Большинство новобранцев ВВО будут служить в своём регионе из-за коронавируса

В условиях распространения коронавирусной инфекции командование Восточного военного округа приняло решение увеличить до 80% число призывников, которые будут служить в регионе проживания. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу округа.

— В целях минимизации нахождения команд призывников на вокзалах, аэропортах, станциях и пересадочных пунктах командованием ВВО принято решение более 80% призывников оставить проходить службу по призыву в домашнем регионе, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в обычных обстоятельствах проходят службу рядом с домом только 30% новобранцев. В пресс-службе также сообщили, что в текущем году приняты серьёзные меры по профилактике заболеваемости и заготовлены средства защиты каждому призывнику. Перед отправкой все они пройдут тестирование на коронавирус, а по прибытии в часть — двухнедельный карантин. В общей сложности будет призвано порядка девяти тысяч человек.