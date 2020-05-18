Советник Трампа рассказал, как Китай распространил CoViD-19 по всему миру

Распространению CoViD-19 по всему миру из Китая способствовали туристы, которые посещали другие страны мира. Такое мнение в беседе с ABC News выразил советник президента США по торговой политике Питер Наварро.

— Нулевой пациент появился в Ухани в ноябре. Китайцы, прикрываясь Всемирной организацией здравоохранения, два месяца скрывали вирус, а затем отправили сотни тысяч китайцев на самолётах в Милан, Нью-Йорк и по всему миру, чтобы посеять его, — заявил он в эфире программы This Week.