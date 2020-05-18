Советник Трампа рассказал, как Китай распространил CoViD-19 по всему миру

Распространению CoViD-19 по всему миру из Китая способствовали туристы, которые посещали другие страны мира. Такое мнение в беседе с ABC News выразил советник президента США по торговой политике Питер Наварро.
— Нулевой пациент появился в Ухани в ноябре. Китайцы, прикрываясь Всемирной организацией здравоохранения, два месяца скрывали вирус, а затем отправили сотни тысяч китайцев на самолётах в Милан, Нью-Йорк и по всему миру, чтобы посеять его, — заявил он в эфире программы This Week.
По мнению Наварро, это не было преднамеренным шагом со стороны властей Поднебесной. При этом он считает, что руководство КНР не сделало всего возможного, чтобы остановить распространение вируса в Ухани и не допустить пандемии.