В Красноярский край направляют военных для борьбы с коронавирусом

Министерство обороны РФ самолётами Ил-76 ВКС России перебросит специалистов 100-го отдельного полка материально-технического обеспечения в Красноярский край для борьбы с коронавирусной инфекцией в Северо-Енисейском районе.

В ведомстве отметили, что военными будет организован полевой госпиталь на тысячу инфицированных, его тщательно продезинфицируют, и только потом начнётся лечение пациентов.

В Минобороны сообщили, что переброска сводного отряда в составе 200 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов, а также около 100 единиц специальной военной техники осуществляется по поручению президента России Владимира Путина. Из Подмосковья 20 рейсами также перебросят 60 военнослужащих и 55 единиц техники.