В Китае за сутки коронавирусом заразилось семь человек

Китайские медики за прошедшие сутки зарегистрировали семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, а также 18 бессимптомных носителей.

Как сообщают в Госкомитете по вопросам здравоохранения КНР, за день выздоровело 11 пациентов, никто не умер.

Сообщается, что три из семи случаев являются локальными, два из них были выявлены в провинции Цзилинь и один в Шанхае. Ещё четыре ввозные — все в автономном районе Внутренняя Монголия.

В общей сложности в Китае сейчас выявлено 1704 ввозных случая заболевания коронавирусом, всё ещё болеет 45 человек, 1659 пациентов выздоровели.

Всего на материковой части КНР известно о 82 954 подтверждённых случаях заражения новым типом коронавируса, 78 227 человек выписаны из больниц, 4633 скончались.