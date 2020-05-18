В Китае за сутки коронавирусом заразилось семь человек

Китайские медики за прошедшие сутки зарегистрировали семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, а также 18 бессимптомных носителей.
Как сообщают в Госкомитете по вопросам здравоохранения КНР, за день выздоровело 11 пациентов, никто не умер.
Сообщается, что три из семи случаев являются локальными, два из них были выявлены в провинции Цзилинь и один в Шанхае. Ещё четыре ввозные — все в автономном районе Внутренняя Монголия.
В общей сложности в Китае сейчас выявлено 1704 ввозных случая заболевания коронавирусом, всё ещё болеет 45 человек, 1659 пациентов выздоровели.
Всего на материковой части КНР известно о 82 954 подтверждённых случаях заражения новым типом коронавируса, 78 227 человек выписаны из больниц, 4633 скончались.
С 1 апреля китайские власти публикуют данные о тех случаях, когда болезнь протекает без симптомов. За последние сутки выявлено 18 таких случаев, два из которых ввозные, остальные локальные. За минувшие сутки из карантина выпущено 85 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких явных симптомов не было. Под наблюдением медиков остаётся 448 бессимптомных носителей.