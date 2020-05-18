Дополнительные компенсации за коронавирус. Кто может рассчитывать на выплаты и сколько они составят

В правительстве пояснили, каким будет порядок выплаты медикам, работающим с больными коронавирусом. Более того, анонсированы дополнительные компенсации. Лайф рассказывает, какие доплаты можно получить уже сейчас и какие пособия будут выплачивать в ближайшее время.

В Московской области будет создана комиссия, которая будет принимать обращения по поводу выплат медикам. Об этом в воскресенье сообщил губернатор Андрей Воробьёв в своём аккаунте во "ВКонтакте". В субботу на сайте кабмина было выложено распоряжение правительства, в котором разъясняется порядок стимулирующих выплат медикам. Они будут проводиться исходя из самого факта работы с такими пациентами — без привязки ко времени. Такие изменения в рамках поручения президента уже утвердило правительство.

Как сообщается на сайте правительства, по новым правилам стимулирующие выплаты также будут полагаться водителям автомобилей скорой помощи — сотрудникам транспортных компаний, которые работают на аутсорсинге.

Ранее о дополнительных мерах поддержки людям, работающим с больными коронавирусом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В столице дополнительные выплаты получат социальные работники, которые взаимодействуют непосредственно с людьми, а также врачи психоневрологических интернатов, домов престарелых, стационарных учреждений семьи и детства. Об этом говорится на сайте мэра.

Соцработникам, которые выезжают на дом и работают в стационарах, положена надбавка в размере 25 тысяч рублей. Выплаты будут проводиться в течение трёх месяцев — с 15 апреля по 15 июля 2020 года. Это городская надбавка в дополнение к федеральной. Врачам, которые работают в интернатах и домах престарелых, дополнительно заплатят 46 тысяч рублей в месяц.

Напомним, что 8 апреля 2020 года в формате видеоконференции Владимир Путин предложил установить федеральную выплату сотрудникам, чья работа непосредственно связана с пациентами, заражёнными коронавирусом.

Доплаты распределились следующим образом: врачи, работающие с коронавирусными пациентами, получат по 80 тысяч рублей в месяц, специалисты, работающие на скорой помощи с заразившимися коронавирусом, а также средний медицинский персонал получат по 50 тысяч рублей. По 25 тысяч рублей положено младшему медицинскому персоналу, а также фельдшерам, медсёстрам и водителям экипажей машин. Важно отметить, что эта мера будет действовать три месяца.

Также 11 мая 2020 года Владимир Путин сообщил, что сотрудникам социальных учреждений в течение трёх месяцев — с 15 апреля по 15 июля — положены доплаты.

Врачам, работающим в социальных учреждениях, выплатят 40 тысяч рублей за смену длительностью 14 дней. А 60 тысяч рублей полагается врачам, которые помогают заражённым коронавирусом. Для социальных и педагогических работников, среднего медицинского и административного персонала предусмотрена доплата 25 тысяч рублей, а если они работают с заболевшими коронавирусом — 35 тысяч рублей. Для младшего персонала — 15 и 20 тысяч рублей соответственно, а для технических работников — 10 и 15 тысяч рублей соответственно.

Сам порядок данных выплат пока ещё не регламентирован, каким образом данная федеральная доплата будет установлена, пока не известно. Как только Правительство РФ опубликует постановление о выделении средств из федерального бюджета и установит порядок, будет понятно, как и в каком порядке получат данные выплаты работники социальных учреждений Оксана Красовская, ведущий юрист "Европейской юридической службы"

По пять тысяч рублей уже выплачивают на детей до трёх лет. Адвокат, управляющий партнёр юрфирмы AVG Legal Алексей Гавришев напомнил, что такие выплаты будут до июня 2020 года.

Также с 1 июня семьи, чей доход меньше одного прожиточного минимума, установленного в регионе, получат 5,5 тысячи рублей на детей в возрасте от трёх до семи лет.

По три тысячи рублей на детей получат родители, которые потеряли работу. Алексей Гавришев напомнил, что максимальная сумма выплат для безработных увеличена до конца 2020 года с 8000 до 12 130 рублей в месяц.