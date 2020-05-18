США займутся решением соцпроблем на Украине через "серьёзные видеоигры"

В Госдепартаменте США планируют заняться решением социальных проблем на Украине, начать это делать собираются путём создания "серьёзных игр" совместно с украинскими разработчиками. Об этом сообщает RT со ссылкой на текст документа.
— Основные стратегические цели таковы: укрепление деловых отношений между США и Украиной посредством предоставления транспарентной платформы для сотрудничества, создание лучших условий для бизнеса, а также решение социальных проблем Украины за счёт разработки "серьёзных игр", — говорится в документе.
По данным издания, Вашингтон намерен выбрать около 50 профессиональных и не очень разработчиков с Украины и провести для них семинар с участием американских коллег. Он должен состояться в первую неделю сентября, до того как стартует фестиваль Comic Con Ukraine.
Кроме того, накануне фестиваля пройдёт соревнование по скоростному созданию игр — так называемый геймджем. Ожидается, что его участники уже на следующий день смогут пообщаться с потенциальными инвесторами и представить им свои идеи. Бюджет проекта Госдепа составляет до 100 тысяч долларов, в ведомстве ожидают, что его реализация поспособствует вхождению американских компаний на украинский рынок игр, а также создаст площадку для сотрудничества.