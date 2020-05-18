США займутся решением соцпроблем на Украине через "серьёзные видеоигры"

В Госдепартаменте США планируют заняться решением социальных проблем на Украине, начать это делать собираются путём создания "серьёзных игр" совместно с украинскими разработчиками. Об этом сообщает RT со ссылкой на текст документа.

— Основные стратегические цели таковы: укрепление деловых отношений между США и Украиной посредством предоставления транспарентной платформы для сотрудничества, создание лучших условий для бизнеса, а также решение социальных проблем Украины за счёт разработки "серьёзных игр", — говорится в документе.

По данным издания, Вашингтон намерен выбрать около 50 профессиональных и не очень разработчиков с Украины и провести для них семинар с участием американских коллег. Он должен состояться в первую неделю сентября, до того как стартует фестиваль Comic Con Ukraine.