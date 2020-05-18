В Минздраве объяснили порядок выплат врачам за работу с больными коронавирусом

Дополнительная выплата за работу с коронавирусными больными положена работникам медицинских стационаров, выездных бригад скорой помощи и их водителям, в том числе сотрудникам транспортных организаций. Соответствующее письмо с разъяснениями о порядке выплат получили региональные органы здравоохранения от замглавы министерства Татьяны Семёновой, сообщает издание РБК.

В документе говорится, что деньги поступят на счета врачей и медиков единовременно в полном размере. Притом количество смен или часов, которые сотрудник провёл, работая с больными коронавирусом, а также его должность не будут влиять на размер выплаты.

— К доплате за работу с заразившимися также применяются действующие коэффициенты (районные, за работу в пустынных и безводных местностях и в высокогорных районах), а также процентные надбавки за стаж работы в зонах с особым климатом, — отмечает издание.