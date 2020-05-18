Московские школы досрочно завершили учебный год

Учащиеся столичных школ досрочно завершили учебный год и получили итоговые отметки в соответствии с указом мэра Москвы и рекомендациями Министерства просвещения. Об этом заявила заместитель градоначальника по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Для учащихся девятых и 11-х классов в этот период организована дистанционная подготовка к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Порядок сдачи экзаменов будет определён дополнительно, — приводит её слова пресс-служба мэра российской столицы.

Ракова отмечает, что оставшиеся две недели учебного года учащиеся могут посещать онлайн-занятия по желанию.