Московские школы досрочно завершили учебный год

Учащиеся столичных школ досрочно завершили учебный год и получили итоговые отметки в соответствии с указом мэра Москвы и рекомендациями Министерства просвещения. Об этом заявила заместитель градоначальника по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
— Для учащихся девятых и 11-х классов в этот период организована дистанционная подготовка к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Порядок сдачи экзаменов будет определён дополнительно, — приводит её слова пресс-служба мэра российской столицы.
Ракова отмечает, что оставшиеся две недели учебного года учащиеся могут посещать онлайн-занятия по желанию.
Напомним, с 21 марта учреждения образования Москвы были переведены на дистанционный формат работы, а занятия учащихся перешли в онлайн. Данные меры были приняты для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В этот же период для учеников первых-четвёртых классов, чьи родители продолжали ходить на работу, были организованы дежурные группы, в которых учащимся ежедневно измеряли температуру и следили за их самочувствием.