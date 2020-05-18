Эксперты нашли в фасованных креветках мышьяк и антибиотики

"Роскачество" провело повторную проверку качества фасованных креветок семи популярных торговых марок. На наличие полихлорированных бифенилов, микроорганизмов, антибиотиков, мышьяка и тяжёлых металлов изучили продукцию Fish House, "Бухта изобилия", Agama, "Каждый день", Fine Life, "Vici Приорити" и Polar Premium. Как отметили эксперты, абсолютно все производители выполняют требования по безопасности продукции в вопросе содержания тяжёлых металлов, микроорганизмов, красителей и консервантов, включая соли сорбиновой и бензойной кислот. Превышения допустимых норм не выявлено.

— Однако в составе продукции Polar premium и "Каждый день" был обнаружен мышьяк в количестве, превышающем допустимые концентрации, а в креветках "Каждый день" эксперты выявили ещё и следы антибиотика хлорамфеникола (левомицетина), — говорится в результатах исследования.

В то же время эксперты отметили, что торговые марки "Бухта изобилия", Agama, Fine Life и "Vici Приорити" только улучшили качество своей продукции с момента прошлого исследования, проводившегося в 2018 году.