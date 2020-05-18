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В Москве от коронавируса вылечилось ещё 1423 пациента

За время эпидемии в городе полностью излечилось от CoViD-19 почти 29 тысяч больных.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице выздоровело ещё 1423 пациента с новой коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1423 человека. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 28 913, — рассказала вице-мэр журналистам.

Ранее сообщалось, что общее число подтверждённых случаев коронавирусной инфекции по всему миру превысило 4,7 миллиона человек, а количество излечившихся достигло 1,7 миллиона.

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