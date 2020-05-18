В Москве от коронавируса вылечилось ещё 1423 пациента

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице выздоровело ещё 1423 пациента с новой коронавирусной инфекцией.

— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1423 человека. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 28 913, — рассказала вице-мэр журналистам.