Как выйти из самоизоляции без потерь для здоровья. Советы врачей

Медики с тревогой ждут освобождения россиян из-под домашнего ареста, потому что после долгих недель неподвижности люди немедленно захотят куда-то побежать.

Слабость в членах, вялость в мыслях

По мере продления карантина всё больше россиян обогащают свой лексикон словом "гиподинамия". Многие, правда, предпочитают выражаться по-русски — малоподвижность. Беда в том, что и в одном, и в другом варианте люди недостаточно двигаются. Сначала у них слабеют мышцы и ухудшается жизненный настрой, а потом приходится запоминать ещё и некоторые эффектные термины.

Ишемическая болезнь сердца

Гипертония

Вегетососудистая дистония

Остеохондроз

Остеоартроз

Хроническая обструктивная болезнь лёгких

Депрессия

Поэтому мы сидим и считаем дни. Вот закончится самоизоляция, и мы снова начнём радостно бегать к остановкам общественного транспорта и вообще вернёмся к нормальной жизни. Однако врачи советуют внимательно посмотреть в зеркало и признать, что за время карантина вы стали другим человеком.

Кроме набора веса, который прилипает быстро и уходит медленно, возможно нарушение жирового обмена, может пострадать печень, тем более что некоторые сейчас начали увлекаться алкогольными напитками, жирной пищей. Это угроза для нормальной функции печени, возможна токсикация. Кроме того, может быть нарушение оттока желчи, это может провоцировать желчнокаменную болезнь, образование камней в желчном пузыре Марина Аплетаева Врач-диетолог, аллерголог-иммунолог

В период малоподвижного образа жизни могут исподволь формироваться тромбы в нижних конечностях, которые внешне никак не проявляются. Если сразу активизировать хождение, это опасно, можно попасть в больницу, может возникнуть тромбоэмболия лёгочной артерии, это может привести к очень тяжёлым последствиям вплоть до смерти. Кроме того, опасна аритмия. Есть колоссальная угроза тахикардии, учащения сокращений мышц сердца Владимир Хорошев Военный врач, кардиолог, ортопед, сердечно-сосудистый хирург

Не сразу!

В Новосибирской и Самарской областях уже воспользовались рекомендациями Роспотребнадзора и разрешили занятия физкультурой на улице. Врачи подчеркнули, что это долгожданная хорошая новость, поскольку упражнения на свежем воздухе особенно полезны. В то же время они советуют как можно спокойнее отнестись к внезапной свободе и в первое время стараться ограничивать физическую активность. Особенно это касается людей старшего возраста.

Не надо кидаться сразу на прогулки по паркам, по скверам, по улицам — я имею в виду городских жителей. В первые 10–12 дней я бы рекомендовал проходить 800–1000 шагов в день. Это примерно 600 метров. Пройти и сесть посидеть. Посидеть минут 10–15, ещё где-то 400 метров пройти — и снова отдохнуть. И этим в первые дни ограничиться. Мышцы сердца надо ввести в работу постепенно Владимир Хорошев Военный врач, кардиолог, ортопед, сердечно-сосудистый хирург

Диетолог Марина Аплетаева посетовала, что из-за эпидемии люди не бывают на солнце и это снижает их иммунитет. Впрочем, она убеждена, что лучше так, чем получить двустороннюю пневмонию и заодно заразить своих родных. Кроме того, врач напомнила, что в мае солнце становится достаточно активным, некоторым людям уже нельзя наслаждаться им часами. А вот полчасика или даже хотя бы 15 минут — в самый раз. Врач порекомендовала вплоть до полного завершения "домашнего" режима использовать каждую свободную минуту, чтобы проветрить комнату, почаще выходить на балкон и "гулять в окошке".

Под действием солнечных лучей, как вы знаете, вырабатывается витамин D в коже, а это очень мощный иммуностимулятор. Так что открываем окошко, впускаем свежий воздух и выставляем лицо к солнышку. Если мы на 15 минут в окошко выставим лицо, этого вполне достаточно, чтобы улучшить своё состояние Марина Аплетаева Врач-диетолог, аллерголог-иммунолог

На попе можно не только сидеть

А кардиолог Владимир Хорошев напомнил о том, что ежедневную домашнюю физкультуру никто не отменял и отменять не будет. Кстати, список вариантов зарядки он предложил пополнить, по его словам, универсальным и чудодейственным упражнением.

Хождение на ягодицах. На попе. Это прекрасное древнейшее индийское упражнение. Сесть на пол и сделать такие условные 24 "шага" вперёд и назад ягодицами. И назад — это не развернуться, а "пойти" спиной вперёд. Это великолепное упражнение, которое адаптирует организм человека. Восемь шагов вперёд, восемь назад, и так три раза. Если делать такое упражнение дважды в день, утром и вечером, то человек получит прекрасные результаты и для деятельности мышц, и для деятельности позвоночника, и для всех внутренних органов Владимир Хорошев Военный врач, кардиолог, ортопед, сердечно-сосудистый хирург

Где не носят масок

Медики заверили, что после полной отмены режима самоизоляции ношение масок и перчаток никуда не денется и даже на какое-то время станет ещё более актуальным. Диетолог Марина Аплетаева призналась, что ей приходится буквально заклинать окружающих соблюдать это требование. Она призвала обязательно надевать маски детям.

Некоторые люди говорят: "А я не боюсь". Вы знаете, я тоже не боюсь за себя — я боюсь за своих близких. Поскольку я живу в квартире со своим супругом, который сейчас работает в больнице и у него контактов и так очень много. Я боюсь за своего ребёнка, я боюсь за свою маму, поэтому я с ней сейчас не общаюсь. Здоровый крепкий человек — он должен думать о том, что вокруг есть другие люди. Сейчас, конечно, трудно достучаться до людей, их вообще никто вокруг не интересует, но жизнь и здоровье близких его должны интересовать Марина Аплетаева Врач-диетолог, аллерголог-иммунолог

Владимир Хорошев меж тем рассказал, что за время карантина по долгу службы ему пришлось побывать в нескольких городах страны и воочию убедиться, что отношение людей к вопросу масок везде разное. Он даже составил свой собственный маленький рейтинг.

Я недавно приехал в Воронеж и увидел, что в этом огромном красивейшем городе люди совершенно не носят масок. Я за два часа пребывания в нём увидел только трёх человек в масках. А о перчатках и речи нет. Вот у этих людей никакого периода самоизоляции нет, они как жили, так и живут. В этом плане намного аккуратнее люди в Липецке или в Ельце. В Липецке требование носить маски соблюдают 90–92% людей. А в Воронеже и 1% не наберётся. Москва, по рассказам сына и друзей, всё-таки ближе к Воронежу, нежели к Липецку Владимир Хорошев Военный врач, кардиолог, ортопед, сердечно-сосудистый хирург