Названы первые кандидаты на вакцину от коронавируса

Вакцинацию от коронавируса будут делать в первую очередь тем, у кого нет антител к заболеванию. Об этом заявил глава отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.

— Зачем вакцинировать человека, у которого и так иммунитет? У кого низкий уровень антител, видно, что-то с иммунитетом неблагополучно, его нужно повысить с помощью вакцинации. Именно для этого делают тесты на антитела, — передаёт НСН его слова.

Как отмечает Зуев, вакцинация прежде всего нужна тем, кто находится в группе риска. Это те, кто вынужден общаться с большим количеством людей: врачи, кассиры, волонтёры, водители такси и так далее.

Зуев отметил, что впоследствии от коронавируса станут вакцинироваться как от гриппа. Вирус будет распространяться дважды в год, когда у людей в межсезонье снижается иммунитет.