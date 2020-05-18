Сбережения в кризисе. Самые эффективные способы сделать накопления

Как следует из отчёта Центробанка, за прошлый год прирост сбережений снизился почти на 14% — примерно с 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей. Эксперты дают неутешительные прогнозы. За этот год россияне не смогут накопить более 1,3–1,5 трлн рублей.

Экономисты считают, что в этом году темпы роста сбережений резко сократятся. По словам ведущего аналитика компании Forex Optimum Ивана Капустянского, прогноз на уровне 1,3–1,5 трлн рублей выглядит более чем обоснованным. Из-за пандемии коронавируса средний уровень дохода падает, а многие и вовсе остались без работы.

Очевидно, что накопления в этом году смогут сделать лишь те, кто в меньшей мере или совсем не пострадал от последствий пандемии. Иван Капустянский говорит, что в первую очередь это касается бюджетников, работников крупных предприятий, а также сотрудников, которые трудятся в компаниях, которые не так сильно пострадали от коронавируса.

Впрочем, именно сейчас станет больше людей, которые начнут делать накопления. Как отмечает эксперт "Академии управления финансами и инвестициями" Алексей Кричевский, общая проблема менталитета россиян в том, что определённой программы на автоматическом уровне по сохранению сбережений не было никогда. Люди привыкли жить на широкую ногу, думали, что можно купить телевизор подороже, пусть и в кредит, что можно позволить себе лишнюю кредитку. Теперь, полагает аналитик, этот тренд изменится.

По словам Алексея Кричевского, многократные подсчёты бытовых трат показали, что без особого ущерба легко сократить примерно 20% расходов. Именно эту сумму можно ежемесячно откладывать.

Сначала нужно сформировать свой резервный фонд. Его размер — порядка трёх-шесть месячных расходов. Нужно учитывать все бытовые расходы, а также платежи по всем имеющимся кредитам. Деньги нужно хранить в самых ликвидных и надёжных финансовых инструментах. К ним можно отнести короткие банковские вклады, банковские вклады до востребования, карты с начислением процента на остаток, короткие государственные облигации или облигации крупных корпораций. Это необходимо для того, чтобы в случае форс-мажора деньгами можно было легко воспользоваться без потери начисленных процентов Иван Капустянский

По словам Ивана Капустянского, более серьёзные суммы сверх резервного фонда стоит вкладывать в более долгосрочные и доходные активы. Их стоит распределять среди разных классов активов, а также в разных валютах и на разных рынках.

Для россиян привычный и наиболее простой и надёжный инструмент — банковские вклады. В апреле 2020 года ставки по вкладам в рублях на срок свыше года составляли более 6%. Доллары на депозиты принимают в среднем под 1,6%, а евро — лишь под 0,1%. Но вклады надёжны, поскольку выплата суммы до 1,4 млн рублей (и её эквивалента в валюте) гарантируется государством.

Примерно столь же доходны инвестиции в облигации, которые выпускаются государством и крупными компаниями. Гособлигации (ОФЗ) так же, как и вклады, гарантированы государством, дают доходность 5,5–6% годовых.

Как отметил главный аналитик компании "Телетрейд" Марк Гойхман, облигации компаний ещё доходнее, но они значительно рискованнее. Он пояснил, что более доходными, чем вклады, можно считать во многих случаях и вложения через индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), в накопительное и инвестиционное страхование жизни. Их преимущество в том, что помимо дохода, сопоставимого с банковским, можно получить вычет 13% по налогу НДФЛ.

Таким образом, в совокупности можно получить до 11–19% годовых и более. Но данные вложения менее надёжны, чем вклады, предупреждает Марк Гойхман. К тому же тут нужно учитывать комиссии и иные платежи.