Учёные выявили заражение собак коронавирусом от хозяев

Международная команда учёных зафиксировала случаи заражения собак коронавирусом от хозяев, пишет Nature. Сообщается, что микробиологи взяли анализы у 15 животных, принадлежавших людям с CoViD-19. У двух питомцев выявили РНК вируса SARS-Cov-2. Отмечается, что у них не наблюдалось никаких симптомов болезни. Одна из этих собак — 17-летний шпиц — умерла спустя два дня после возвращения домой с карантина. Однако авторы научной работы подозревают, что главной причиной её смерти была не сама инфекция, а болезнь, которая возникла и развивалась ещё до заражения.