Учёные выявили заражение собак коронавирусом от хозяев

Международная команда учёных зафиксировала случаи заражения собак коронавирусом от хозяев, пишет Nature. Сообщается, что микробиологи взяли анализы у 15 животных, принадлежавших людям с CoViD-19. У двух питомцев выявили РНК вируса SARS-Cov-2. Отмечается, что у них не наблюдалось никаких симптомов болезни. Одна из этих собак — 17-летний шпиц — умерла спустя два дня после возвращения домой с карантина. Однако авторы научной работы подозревают, что главной причиной её смерти была не сама инфекция, а болезнь, которая возникла и развивалась ещё до заражения.
Второе инфицированное домашнее животное — немецкая овчарка, ей 2,5 года. Интересно, что у её владельцев есть ещё одна собака и у неё не выявили признаков коронавируса. Сейчас учёные пытаются установить, возможно ли обратное заражение — передача инфекции от собаки к человеку. В любом случае они убеждены, что домашних животных заболевших хозяев необходимо изолировать и протестировать на CoViD-19.