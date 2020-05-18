Диетолог посоветовала не покупать весной слишком яркие овощи и фрукты

До наступления сезона тех или иных овощей их употребление нужно свести к минимуму. Об этом заявила врач-диетолог Ирина Сухарева. Можно получить отправление нитратами, которые применяют для ускоренного выращивания.

— До наступления "официального" сезона тех или иных овощей, ягод или фруктов постарайтесь свести их употребление к минимуму. Старайтесь выбирать плоды среднего размера. Также ни в коем случае не берите овощи и фрукты, из-под кожуры которых просвечивают коричневые или сероватые пятна, — передаёт её слова пресс-служба Крымского федерального университета.

Ирина Сухарева отметила, что яркий цвет и слишком правильная форма должны также насторожить покупателя. Чтобы обезопасить себя и свою семью, можно приобрести карманный нитратомер и тестировать овощи и фрукты перед покупкой.

Безопасная суточная доза нитратов для взрослого человека — 3,7 мг на 1 кг массы тела, для ребёнка — 0,2 мг на 1 кг веса. Низкая концентрация нитратов содержится в томатах и баклажанах, репчатом луке и картофеле, перце и зелёном горошке, фасоли, яблоках и большинстве ягод. Продукты со средней концентрацией нитратов — репа и редька, огурцы и морковь, кабачки, цветная и белокочанная капуста. Высокая концентрация может быть в свёкле и сельдерее, редисе и брокколи, укропе и шпинате, зелёном луке и салате, арбузах и дынях.

— Каждый год всё чаще регистрируются отравления нитратами и пестицидами. Сезонные фрукты и овощи очень полезны для здоровья, но всё же следует быть умеренными в их употреблении и не забывать обрабатывать продукты, — отметила Сухарева.

Нитраты приводят к аллергии, нарушениям в работе щитовидной железы и желудочно-кишечного тракта.