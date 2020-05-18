Первая в России умная дорога появится в Самаре

Проект умной дороги разработан специально для беспилотных автомобилей, а первый участок высокотехнологичной трассы презентуют уже в конце мая. Затем "поумнеет" самое популярное загородное направление, трасса Самара — Сызрань, сообщает НТВ. Для того чтобы система работала, рядом с дорожным полотном уже проложили десятки километров оптоволокна, которое обеспечит обмен данными между беспилотными автомобилями и дорожной инфраструктурой.

Отмечается, что уже на этапе тестирования система показала пользу и для обычных автомобилей. Водитель своевременно получает уведомления о переключении светофора или пробке, поэтому может не только быстро перестроить маршрут, но и в состоянии спрогнозировать весь процесс проезда через умную дорогу.