В Сети нашлось объявление о продаже редкого ВАЗ-2103 с "автоматом"

Редкий ВАЗ-2103 с автоматической трансмиссией житель Новосибирска продаёт за один миллион двести тысяч рублей. За внушительную сумму обладатель экспортной "тройки" обещает, что покупатель окажется "в центре внимания на любых ретровыставках и прочих мероприятиях автотематики".

Владелец отмечает, что один из "голландских дилеров" ВАЗа заказывал всего 250 таких автомобилей. Автомобиль, если верить описанию в объявлении, прошёл комплексную реставрацию, и все узлы и агрегаты "работают как швейцарские часы".