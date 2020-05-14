Русский маслкар. Легендарной "Волге" ГАЗ-24 50 лет

"Волгу" 24-й модели любили все. Простые водители, чиновники и сотрудники КГБ. ГАЗ-24 стал по-настоящему массовым автомобилем, обладать которым хотел каждый мужчина в СССР.

Кто у кого украл?

К началу 60-х годов советский автопром переживал настоящий дизайнерский кризис. Красивых автомобилей на тот момент было мало, а уже производимая "Волга" ГАЗ-21 выглядела устаревающей. Ей на замену создавался четырёхдверный автомобиль, который мог бы стать настолько же востребованным, как и аналогичные автомобили в США. Попытка воссоздать, а точнее, сформировать новую концепцию автомобиля для всех привела к тому, что почти сразу после выхода ГАЗ-24 начались споры, украли советские дизайнеры идеи американцев или нет.

Эти споры, кстати, не прекращаются по сей день. Фанаты американского автопрома уверены, что ГАЗ-24 — точная копия Ford Falcon 1962 года. Историк автомобилестроения Владимир Старостин поясняет, что это утверждение верно лишь отчасти.

Копировался ли дизайн американских машин? В общих чертах да. Но не целиком. Говорить о целенаправленном копировании дизайна "Волги" у "Форда" — неправильно. Стилистически все машины того времени, за редким исключением, имели широкую корму и массивную переднюю часть с огромным капотом и хромированной решёткой радиатора. Последняя вообще перешла в ГАЗ-24 с предыдущей, 21-й "Волги" Владимир Старостин Историк автомобилестроения

Первый семейный

Для обычного человека, который зарабатывал на семейный седан в СССР, "Волга" представляла воплощение комфорта — приятные подпружиненные кресла и огромный задний диван, комфортная подвеска и несколько типов двигателей. Сразу после начала производства автомобиля в 1970 году вышло так, что купить "Волгу" могли только партийные чиновники, спекулянты, директора магазинов и другие люди "со связями". Для простого водителя недоступной роскошью была даже базовая модель с рядной четвёркой на 85 лошадиных силах, однако если покупка автомобиля оказывалась по карману, то "Волга" почти сразу избавляла человека от большинства бытовых автомобильных проблем.

Во времена СССР угон автомобиля вообще был явлением нетипичным, а "Волги" и вовсе угоняли крайне редко. Статусность авто наводила ужас на автомобильных воров, поэтому "москвичи" и автомобильчики попроще, конечно, могли обокрасть, но забраться в "Волгу" решались далеко не все. ГАЗ-24 стал первым по-настоящему семейным седаном, заработать на который всё равно мог далеко не каждый. Розничные цены на ГАЗ-24 в состоянии "с завода" начинались с десяти тысяч рублей. Это примерно десять миллионов рублей на сегодняшние деньги.

Горький. На участке укомплектовки кузовов автомобилей ГАЗ-24. Фото © ТАСС / В. Зуфаров, В. Войтенко

За версию с радиоприёмником и более мощным двигателем на 95 лошадей просили уже 12 тысяч. Однако купить белую или чёрную машину было практически невозможно — большая их часть почти сразу уходила сотрудникам правительственного аппарата и чекистам, поэтому самые популярные цвета для простого народа — это серый и тёмно-синий. Относительно остальных советских машин ГАЗ-24 получился настоящим маслкаром: разгон до сотни за 18 секунд на заднем приводе считался эталонным, а дети партийных чиновников нередко исполняли на "Волге" так называемый бернаут — прогрев задних шин на месте.

ГАЗ-24 — самый массовый автомобиль завода. За всё время производства было выпущено почти 1,5 миллиона автомобилей.

"Волга" специального назначения

Купить более мощную версию ГАЗ-24 по официальным каналам прямо с завода было нельзя. Все "быстроходные" машины, или машины сопровождения, поставлялись исключительно в силовые структуры, преимущественно в КГБ СССР. Купить "догонялку", даже имея вдвое большую сумму наличными на руках, можно было лишь благодаря большой удаче — часто чекисты списывали такие машины из гаража и продавали кому-нибудь из сотрудников. Кстати, сотрудник, покупая такую машину, не мог ездить на ней ещё минимум год.

Особенность "догонялки" ГАЗ-24-24 составлял двигатель ЗМЗ-2424. Огромный, воющий и грохочущий мотор объёмом 5,7 литра позволял догнать любой существовавший в то время в СССР автомобиль. По сравнению с базовым четырёхцилиндровым двигателем восьмёрка разгоняла ГАЗ-24 до ста километров в час всего за 12 секунд — неслыханно по тем временам.

ГАЗ-24-34. Фото © Wikipedia

Однако скоро по требованию КГБ построили люксовую версию автомобиля. По сравнению с базовой "догонялкой" новый ГАЗ-24-34 оснастили доработанной АКПП, усиленной подвеской и усиленным задним редуктором, гидровакуумным усилителем руля, примитивной, но эффективной климатической системой. Внешне никаких отличий от базовой у гражданской модели ГАЗ-24 не было, чем сотрудники КГБ успешно пользовались. И хотя в официальных документах указывается, что максимальная скорость машины — 170 километров в час, известны случаи, когда сотрудники КГБ разгоняли спецверсию до 192 километров в час. Ехать быстрее не позволяли аэродинамика и четырёхступенчатая автоматическая трансмиссия, из-за которой двигатель работал на пределе возможностей.

Советский маслкар

После того как в 1992 выпуск последнего поколения ГАЗ-24 закончился, на долгие годы уникальная в своём роде машина превратилась в артефакт эпохи застоя, покупать "Волгу" даже с рук мало кто хотел. Вторую жизнь и вторую волну популярности для ГАЗ-24 организовали фанаты... американского автопрома, живущие в России. Да, на базе ГАЗ-24 не удалось создать что-нибудь похожее на автомобиль Ford Mustang, потому что образ эгоиста, который живёт гонками и быстрой ездой, был не вполне близок советскому водителю, однако сделать из двадцать четвёртой быстрый автомобиль всё-таки получилось.

Для внушительного тюнинга даже не пришлось резать автомобиль по кузову: базовый пакет для создания советского маслкара состоял из замены родного двигателя на V-образный инжекторный восьмицилиндровый двигатель ЗМЗ 5245.1000400-10. Этот мотор — самый современный в линейке восьмицилиндровых агрегатов, устанавливаемых в маслкары на базе ГАЗ-24. Отдельные фанаты 24-й "Волги" под капот ставят отреставрированные карбюраторные двигатели ЗМЗ или двигатели V8 меньшего объёма вместе с АКПП от японских внедорожников. Такие вложения позволяют существенно ускорить автомобиль и получать от него удовольствие при каждом выезде на асфальт.