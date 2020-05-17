"Зовите Иксзибита!" Американцы восхитились российским внедорожником с двигателем от БМП

"Россия вдвое больше США — и машины там тоже должны быть вдвое больше", — примерно так рассуждает американское издание TheDrive во время изучения фотографий российского гибридного внедорожника "Уран". Придумал машину петербургский конструктор и дизайнер Геннадий Хаинов. В качестве базового двигателя для монструозного внедорожника, который больше напоминает легковой автомобиль, накачанный стероидами, создатель выбрал агрегат, приводивший в действие боевую машину пехоты (БМП) — дизельный УТД-20 объёмом 16 литров и мощностью 300 л.с. (980 Н·м).

В 1999 году на автомобиль, собранный из деталей от Subaru, Mercedes-Benz, боевой машины пехоты и грузовика ЗИЛ-130, нашёлся заказчик, однако забрать машину клиент решился лишь в 2015 году. Пользователи Интернета из США пишут, что второй такой автомобиль найти практически невозможно. Даже уникальные монстры на колёсах, созданные для арабских шейхов, меркнут на фоне российского внедорожника "Уран". 28-дюймовые колёса и огромная военная лебёдка позволяли "Урану" проезжать почти везде, где решит поехать его владелец.

Американцы восхитились тем, как конструктор решил ряд технологических проблем. К примеру, боковые секции охлаждения двигателя, расположенные над колёсными арками, или кузовной контур пневмоподвески от автобуса, который приподнимал машину после запуска ещё на несколько сантиметров. Стоимость уникального внедорожника, как и текущий владелец, по-прежнему неизвестны.

Фото © Геннадий Хаинов, vk/Автомобили 1 / 2